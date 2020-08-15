الخارجية: تسيير رحلتي إجلاء للملكية الأردنية إلى اسطنبول ودبي الشهر الجاري
رام الله - دنيا الوطن
أعلن فريق العمل، المختص بمتابعة رحلات الإجلاء في وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين، لدى المملكة الأردنية الهاشمية، عن استئناف تسيير الرحلات المشتركة.
أعلن فريق العمل، المختص بمتابعة رحلات الإجلاء في وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين، لدى المملكة الأردنية الهاشمية، عن استئناف تسيير الرحلات المشتركة.
وأفادت الخارجية، أنه وبالتعاون والتنسيق المشترك بين دولة فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، سيتم تسيير رحلتي إجلاء للملكية الأردنية، الأولى إلى اسطنبول بتاريخ 20/8/2020، والثانية إلى دبي بتاريخ 25/8/2020.
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