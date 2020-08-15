الخارجية: تسيير رحلتي إجلاء للملكية الأردنية إلى اسطنبول ودبي الشهر الجاري



وأفادت الخارجية، أنه وبالتعاون والتنسيق المشترك بين دولة فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، سيتم تسيير رحلتي إجلاء للملكية الأردنية، الأولى إلى اسطنبول بتاريخ 20/8/2020، والثانية إلى دبي بتاريخ 25/8/2020.

رام الله - دنيا الوطنأعلن فريق العمل، المختص بمتابعة رحلات الإجلاء في وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين، لدى المملكة الأردنية الهاشمية، عن استئناف تسيير الرحلات المشتركة.