محافظة قلقيلية: أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) لمخالطين





والإصابات موزعة بواقع إصابة واحدة في مدينة قلقيلية، واثنتين في "كفر ثلث"، و"النبي الياس" بواقع إصابة واحدة.



ووفق محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، فإن عدداً من العينات ننتظر نتائجها، سيتم الإعلان عنها حال ظهورها.



وبذلك، يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة في المحافظة 186 إصابة.

رام الله - دنيا الوطنسجلت محافظة قلقيلية، اليوم السبت، أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) لمخالطين في المحافظة.