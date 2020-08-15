محافظة قلقيلية: أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) لمخالطين
رام الله - دنيا الوطن
سجلت محافظة قلقيلية، اليوم السبت، أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) لمخالطين في المحافظة.
ووفق محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، فإن عدداً من العينات ننتظر نتائجها، سيتم الإعلان عنها حال ظهورها.
وبذلك، يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة في المحافظة 186 إصابة.
سجلت محافظة قلقيلية، اليوم السبت، أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) لمخالطين في المحافظة.
والإصابات موزعة بواقع إصابة واحدة في مدينة قلقيلية، واثنتين في "كفر ثلث"، و"النبي الياس" بواقع إصابة واحدة.
ووفق محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، فإن عدداً من العينات ننتظر نتائجها، سيتم الإعلان عنها حال ظهورها.
وبذلك، يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة في المحافظة 186 إصابة.
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