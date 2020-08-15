قيادي بحماس: التطبيع الإماراتي خطوة لإنهاء القضية الفلسطينية



وحذر القيادي حسن من خطوات خطرة لتنفيذ المخططات الأمريكية الإسرائيلية، عبر سياسة تراكمية من التطبيع، ومحاصرة الفلسطينيين، وقطع الدعم عنهم، وإشغال المنطقة بمعارك داخلية، وصولاً إلى ضرب كل مقومات الصمود والنهضة في الأمة، وإنجاز هذه المهمة في أقصر وقت ممكن.



وقال حسن: إن من يتابع ردود فعل النظام الرسمي العربي على ما فعله "محمد بن زايد، لوجد أنها تتراوح بين التأييد والترحيب أو الرد الخجول، والمؤيد ضمناً أو جوهراً والممتنع عن التصريح.



ورأى حسن، بأن طبيعة ردود الفعل، تدلل على أن بعض الأنظمة قد اتخذت قراراً استراتيجياً- ولأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي- بإنهاء الملف الفلسطيني.



وأضاف: "لقد تخلت بعض الأنظمة عن كل ما يستر عورتها، وكل ما كان يجري في السرّ منذ زمن، أصبح يجري الآن في العلن، وإن اختلفت في الشكل والوتيرة، ولكنها في النهاية متوافقة في الجوهر.



ودعا حسن الشعوب العربية إلى أن تتخذ القرار الاستراتيجي المكافئ، لنصرة القضية الفلسطينية، والحفاظ عليها، وردع الأنظمة المطبعة مع الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة (حماس) ماجد حسنّ، أن تطبيع النظام الإماراتي مع الاحتلال الإسرائيلي، خطوة ترمي إلى إنهاء والقضاء على القضية الفلسطينية، لصالح الاحتلال.وأوضح حسن، أن التطبيع يهدف للإجهاز على القضية الفلسطينية إلى الأبد، وقبول الرؤية الإسرائيلية، وصفقة ترمب لإنهاء هذا الملف، وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.