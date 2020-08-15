الوزير أبو سيف: الجبهة الثقافية يجب أن تكون الأقوى بمواجهة التطبيع

وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور عاطف أبو سيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الثقافة الفلسطيني، الدكتور عاطف أبو سيف: إن الجبهة الثقافية، يجب أن تكون الأقوى في مواجهة مشاريع التطبيع مع الاحتلال، وتلفظ كل المحاولات البائسة لتوطين الرواية المضادة، فإن من سرق البلاد، وشرّد العباد، وفتك بالأرض والإنسان، وبقر بطون الحوامل، ونكّل بالشيوخ العُزّل والنسوة والأطفال الأبرياء، لا يمكن له أن يكون صديقًا ولا جارًا طيّبًا، لأن الحقوق إن لم تعد لأصحابها فإن مسار التاريخ الخاطئ لا يمكن أن يستقيم، وبكل الأحوال، القاتل ليس بريئًا، والسفاح ليس نظيفًا طاهر الكفيْن.



وأضاف أبو سيف في تصريح وصل "دنيا الوطن" أنّ التوجه الإماراتي للتطبيع مع الاحتلال، عبر الإعلان الثلاثي المشؤوم، يشكّل طعنة جديدة للأمة العربية، ولمواقفها المشتركة في الدفاع عن حقوقها، ويشكل مدخلًا آخر للمزيد من الانزلاق في الرواية القومية، وضعضعة الحالة الثقافية في وطننا العربي، وتمكين العدو من غرس أنصال روايته الزائفة بين أطفالنا وشباننا من أجل مواصلة مشروعه الإحلالي الكولنيالي، الذي لا يستهدف فلسطين، وإن كانت هي بداية هذا المشروع، بل الوطن العربي الكبير.



وحذر أبو سيف من الهرولة البشعة، لتطبيع العلاقات مع الاحتلال التي تعد تبرئة له من كل جرائمه، وترويجًا لروايته الكاذبة، ونفيًا للرواية العربية، وأن المطلوب هو اصطفاف المثقفين العرب من شعراء وروائيين وكتاب وفنانين، في مواجهة موجة الزيف التي تجتاح الحالة العربية؛ حفاظًا على هويتنا العربية، التي تمتد منذ آلاف السنين، وجذورنا وتواجدنا على هذه الأرض.