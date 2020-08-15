"مستعربون" يختطفون شاباً من مخيم جنين والاحتلال يعتقل آخر

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رام الله - دنيا الوطن

اختطفت قوات خاصة إسرائيلية "مستعربون"، اليوم السبت، شاباً من مخيم جنين، واعتقلت قوات الاحتلال آخر غرباً.



وذكرت مصادر محلية، أن مستعربين، اعتقلوا الشاب إسلام محمود الجربوع، من ساحة مخيم جنين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مجاهد القريني، بالقرب من جدار الفصل العنصري غرب جنين.