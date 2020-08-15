المطران حنا: لن يتمكن أحد من تصفية القضية الفلسطينية



وأضاف حنا: "إن ما يسمى بـ (صفقة القرن) كما وغيرها من الصفقات والمشاريع المشبوهة لن تمر في بلادنا ولا يحق لأية جهة في هذا العالم، أن تتجاهل وجود الشعب الفلسطيني، الذي قدم كما هائلاً من التضحيات حتى ينال حريته، ويستعيد حقوقه السليبة، القضية الفلسطينية ليست قضية مطروحة في مزاد علني، ولم يخول الشعب الفلسطيني أحداً بالتنازل عن هذه القضية وثوابتها الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بالقدس وحق العودة".



وأكمل: أقول للفلسطينيين رغماً عن كل ما يحيط بنا من مؤامرات ومشاريع ومخططات خبيثة، كونوا دوماً متفائلين، لأنكم أصحاب قضية عادلة وأصحاب القضية العادلة هم المنتصرون حتماً.



وختم: لا تستسلموا للإحباط واليأس والقنوط، وأنتم تشاهدون هذا الكم الهائل من المؤامرات التي تحيط بنا، وكونوا دوماً متفائلين، فلا يضيع حق وراءه مطالب، وما هو مطلوب منا في هذه الظروف، هو أن نرتب بيتنا الفلسطيني الداخلي، وأن نكون جميعاً أكثر وحدة وتضامناً وتعاوناً وتفاعلاً واستقامة ووطنية حقة؛ كي نتمكن من إفشال ما يحاك لنا وضدنا، سواء أكان هذا في العلن أو في السر.

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، بأن مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية، لن تمر، ولن تنجح، وذلك لأن هنالك شعباً فلسطينياً حياً متشبث بانتمائه وجذوره العميقة في تربة هذه الأرض المقدسة.