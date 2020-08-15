الاتحاد التونسي للشغل: لا أموال الأمارات أو بترولها سيحميها من الخيانة العظمى للفلسطينيين



وأشار أمين عام الاتحاد التونسي للشغل، إلى أن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، لم يكن مفاجئاً، ولكن المصالح التقت اليوم بضغوطات من اللوبي الأمريكي.





وأكد الطبوبي، أن موقف الاتحاد التونسي للشغل، هو رفض التطبيع، ومناهشته منذ تأسيسه، وحتى اليوم، داعياً لعقد اجتماع طارئ للاتحاد العربي للنقابات؛ لتوضيح المواقف من التطبيع.

رام الله - دنيا الوطنقال أمين عام الاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي: إنه لا أموال الإمارات أو بترولها، سيحميها من هذه الخيانة العظمى للشعب الفلسطيني وشهدائه وجرحاه وأسراه.واضاف الطبوبي، أن قرار دولة الإمارات بالتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، هو طعنة للشعب الفلسطيني، الذي يبقى سيد نفسه، وسيد الأمة، مندداً بخيانة أبو ظبي، عبر تطبيع علاقاتها مع الاحتلال.