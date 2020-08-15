عاجل

  • مفتي سلطنة عمان: ليس لأحد المساومة على المسجد الأقصى والأرض من حوله

عربي

الاتحاد التونسي للشغل: لا أموال الأمارات أو بترولها سيحميها من الخيانة العظمى للفلسطينيين

الاتحاد التونسي للشغل: لا أموال الأمارات أو بترولها سيحميها من الخيانة العظمى للفلسطينيين
أمين عام الاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين عام الاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي: إنه لا أموال الإمارات أو بترولها، سيحميها من هذه الخيانة العظمى  للشعب الفلسطيني وشهدائه وجرحاه وأسراه.

واضاف الطبوبي، أن قرار دولة الإمارات بالتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، هو طعنة للشعب الفلسطيني، الذي يبقى سيد نفسه، وسيد الأمة، مندداً بخيانة أبو ظبي، عبر تطبيع علاقاتها مع الاحتلال.

وأشار أمين عام الاتحاد التونسي للشغل، إلى أن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، لم يكن مفاجئاً، ولكن المصالح التقت اليوم بضغوطات من اللوبي الأمريكي.

وأكد الطبوبي، أن موقف الاتحاد التونسي للشغل، هو رفض التطبيع، ومناهشته منذ تأسيسه، وحتى اليوم، داعياً لعقد اجتماع طارئ للاتحاد العربي للنقابات؛ لتوضيح المواقف من التطبيع.

أخبار ذات صلة

نقيب المحامين الكويتين: الحراك النقابي الكويتي يرفض الاتفاق الثلاثي

نقيب المحامين الكويتين: الحراك النقابي الكويتي يرفض الاتفاق الثلاثي

مقتل ناشط مدني عراقي برصاص مجهولين جنوبي البلاد

مقتل ناشط مدني عراقي برصاص مجهولين جنوبي البلاد

بينهم مسؤولون كبار.. توجيه اتهامات إلى 25 شخصاً بقضية انفجار مرفأ بيروت

بينهم مسؤولون كبار.. توجيه اتهامات إلى 25 شخصاً بقضية انفجار مرفأ بيروت

المنتدى القومي العربي: الإمارات خرجت عن تراثها الوطني الذي مثله الشيخ زايد

المنتدى القومي العربي: الإمارات خرجت عن تراثها الوطني الذي مثله الشيخ زايد

الأردن: 78 طالباً حصلوا على معدل 100% في امتحان &#34;التوجيهي&#34;

الأردن: 78 طالباً حصلوا على معدل 100% في امتحان "التوجيهي"

شاهد: تصريحات مُثيرة للجدل للرئيس التونسي حول (ميراث المرأة) وعلاقة الدين بالدولة

شاهد: تصريحات مُثيرة للجدل للرئيس التونسي حول (ميراث المرأة) وعلاقة الدين بالدولة

ليبيا: تطبيع الإمارات ضيّع حلم الوحدة العربية

ليبيا: تطبيع الإمارات ضيّع حلم الوحدة العربية

شاهد: وزير الإسكان المصري يُعاقب موظفة بسبب بائع (تين شوكي)

شاهد: وزير الإسكان المصري يُعاقب موظفة بسبب بائع (تين شوكي)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

حماد: شعبنا سينتصر ولن يثنينا تطبيع المطبعين

حماد: شعبنا سينتصر ولن يثنينا تطبيع المطبعين

محافظة قلقيلية: أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) لمخالطين

محافظة قلقيلية: أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) لمخالطين

قيادي بحماس: التطبيع الإماراتي خطوة لإنهاء القضية الفلسطينية

قيادي بحماس: التطبيع الإماراتي خطوة لإنهاء القضية الفلسطينية

&#34;مستعربون&#34; يختطفون شاباً من مخيم جنين والاحتلال يعتقل آخر

"مستعربون" يختطفون شاباً من مخيم جنين والاحتلال يعتقل آخر

المطران حنا: لن يتمكن أحد من تصفية القضية الفلسطينية

المطران حنا: لن يتمكن أحد من تصفية القضية الفلسطينية

إرزيقات: اتحاد المعلمين العرب أعلن رفضه لقرار الإمارات المتاجرة بالقضية الفلسطينية

إرزيقات: اتحاد المعلمين العرب أعلن رفضه لقرار الإمارات المتاجرة بالقضية الفلسطينية

لجنة فلسطين النيابية بالأردن: يجب وضع عقوبات على أي دولة عربية تُطبع

لجنة فلسطين النيابية بالأردن: يجب وضع عقوبات على أي دولة عربية تُطبع

البيرو: تسجيل حالتي وفاة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية

البيرو: تسجيل حالتي وفاة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية

منوعات

مطالبات لـ &#34;محمد عساف&#34; لإلغاء حفلته في دبي ردًا على تطبيع الإمارات وإسرائيل

مطالبات لـ "محمد عساف" لإلغاء حفلته في دبي ردًا على تطبيع الإمارات وإسرائيل

زين العمر ينسحب من حزب الرئيس اللبناني

زين العمر ينسحب من حزب الرئيس اللبناني

إليسا: الله لا يسامحك يا ميشال عون

إليسا: الله لا يسامحك يا ميشال عون

الكشف عن وصية الفنانة شويكار

الكشف عن وصية الفنانة شويكار

بعد اتهامات &#34;غسيل الأموال&#34;.. فنانة كويتية شهيرة تكشف مصدر ثروتها

بعد اتهامات "غسيل الأموال".. فنانة كويتية شهيرة تكشف مصدر ثروتها

&#34;خسارة برشلونة بثمانية&#34;.. تعليق نجوم الفن على فضيحة القرن

"خسارة برشلونة بثمانية".. تعليق نجوم الفن على فضيحة القرن

هل أصيبت نادين تحسين بيك ووالدها بفيروس (كورونا)؟

هل أصيبت نادين تحسين بيك ووالدها بفيروس (كورونا)؟

أول صورة لـ &#34;نادين نجيم&#34; بعد تشوّه وجهها بانفجار بيروت

أول صورة لـ "نادين نجيم" بعد تشوّه وجهها بانفجار بيروت

&#34;بيلا حديد&#34; تظهر بالحجاب.. ووالدها يُعلق: أميرة فلسطينية

"بيلا حديد" تظهر بالحجاب.. ووالدها يُعلق: أميرة فلسطينية

ظهور عقد عرفي بين هيفاء وهبي ووزيري.. تعرف على قيمة مهرها

ظهور عقد عرفي بين هيفاء وهبي ووزيري.. تعرف على قيمة مهرها

عربي

الاتحاد التونسي للشغل: لا أموال الأمارات أو بترولها سيحميها من الخيانة العظمى للفلسطينيين

الاتحاد التونسي للشغل: لا أموال الأمارات أو بترولها سيحميها من الخيانة العظمى للفلسطينيين

نقيب المحامين الكويتين: الحراك النقابي الكويتي يرفض الاتفاق الثلاثي

نقيب المحامين الكويتين: الحراك النقابي الكويتي يرفض الاتفاق الثلاثي

مقتل ناشط مدني عراقي برصاص مجهولين جنوبي البلاد

مقتل ناشط مدني عراقي برصاص مجهولين جنوبي البلاد

بينهم مسؤولون كبار.. توجيه اتهامات إلى 25 شخصاً بقضية انفجار مرفأ بيروت

بينهم مسؤولون كبار.. توجيه اتهامات إلى 25 شخصاً بقضية انفجار مرفأ بيروت