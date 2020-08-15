نقيب المحامين الكويتين: الحراك النقابي الكويتي يرفض الاتفاق الثلاثي

القدس.



وأشار الشريان في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، إلى وقفة الحراك النقابي الكويتي، رفضاً للاتفاق الثلاثي، والتواصل مع بقية النقابات العربية؛ لاتخاذ موقف رافض له.



رام الله - دنيا الوطنأكد نقيب المحامين، ورئيس جمعية المحامين الكويتيين، شريان الشريان، أن مواقف بلاده ثابته وواضحة، تجاه الكيان الإسرائيلي، حتى عودة الحق الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها