نقيب المحامين الكويتين: الحراك النقابي الكويتي يرفض الاتفاق الثلاثي
رام الله - دنيا الوطن
أكد نقيب المحامين، ورئيس جمعية المحامين الكويتيين، شريان الشريان، أن مواقف بلاده ثابته وواضحة، تجاه الكيان الإسرائيلي، حتى عودة الحق الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها
أكد نقيب المحامين، ورئيس جمعية المحامين الكويتيين، شريان الشريان، أن مواقف بلاده ثابته وواضحة، تجاه الكيان الإسرائيلي، حتى عودة الحق الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها
القدس.
وأشار الشريان في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، إلى وقفة الحراك النقابي الكويتي، رفضاً للاتفاق الثلاثي، والتواصل مع بقية النقابات العربية؛ لاتخاذ موقف رافض له.
وأشار الشريان في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، إلى وقفة الحراك النقابي الكويتي، رفضاً للاتفاق الثلاثي، والتواصل مع بقية النقابات العربية؛ لاتخاذ موقف رافض له.
التعليقات