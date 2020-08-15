مقتل ناشط مدني عراقي برصاص مجهولين جنوبي البلاد

الناشط العراقي تحسين علي

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رام الله - دنيا الوطن

لقي ناشط مدني عراقي، مصرعه، يوم الجمعة، برصاص مسلحين مجهولين في مدينة البصرة، جنوبي البلاد.



وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن المسلحين، أطلقوا النار على الناشط المدني، تحسين علي، من أسلحة كاتمة للصوت، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



وأضافت: أن المسلحين، اقتحموا مقر شركة خاصة، كان يعمل بها الناشط، حيث أطلقوا النيران عليه هناك، مما أدى إلى مقتله.



وكان علي، ناشطاً في الاحتجاجات الشعبية العارمة، التي تفجرت في العراق في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتغيير النظام السياسي.



وأدت الاحتجاجات إلى سقوط حكومة رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، بعد شهرين من اندلاعها.