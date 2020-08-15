إرزيقات: اتحاد المعلمين العرب أعلن رفضه لقرار الإمارات المتاجرة بالقضية الفلسطينية

أمين عام اتحاد المعلمين سائد ارزيقات

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال أمين عام اتحاد المعلمين، سائد ارزيقات: إن اتحاد المعلمين العرب، أعلن رفضه القاطع، لما أقدمت عليه دولة الإمارات العربية، وتأكيده بأن التطبيع خيانة، وأن هناك خطوات أخرى سيتخذها الاتحاد.



وأضاف ارزيقات في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، أن القرار بمثابة كارثة عربية، وطعنة لشعبنا الفلسطيني، ودماء الشهداء الجرحى، وآهات الأسرى، ومتاجرة بالقضية الفلسطينية، داعياً الدول الأخرى لألا تنزلق إلى هذا المنزلق الخطير.



وأشار ارزيقات إلى أن اتحاد المعلمين الفلسطينيين، أرسل رسائل لجميع الاتحادات العربية، لدعوتها لرفض هذه الخطوة، التي أقدمت عليها الإمارات.