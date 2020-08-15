بينهم مسؤولون كبار.. توجيه اتهامات إلى 25 شخصاً بقضية انفجار مرفأ بيروت

انفجار بيروت

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مصدر قضائي لبناني، قوله: إن مدعي عام التمييز في لبنان، القاضي غسان عويدات، وجه اتهامات إلى 25 شخصاً في قضية انفجار المرفأ.



وأضافت، أن من بين هؤلاء الأشخاص، مسؤولون كبار في مرفأ بيروت، والجمارك، والأمن، فيما لم يتضح على الفور طبيعة الاتهامات، لكن مصادر قانونية، قالت: إن المشتبه بهم، سيحالون الآن إلى محكمة جنائية لمحاكمتهم.



وقال المصدر القضائي: إن 19 منهم قيد الاحتجاز، في أعقاب الانفجار، الذي استهدف مستودعاً، قالت السلطات اللبنانية" إنه كان يحتوي على مواد شديدة الانفجار منذ سنوات.



وأودى الانفجار بحياة 172 شخصاً، وإصابة نحو 6000 آخرين، فيما تم تشريد نحو ربع مليون شخص.