لجنة فلسطين النيابية بالأردن: يجب وضع عقوبات على أي دولة عربية تُطبع

واستهجن قراقيش في حديث لاذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، سماع اتفاق كهذا بظل الظروف الحالية للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن فلسطين بحاجة لموقف عربي موحد، عبر مقاطعة إسرائيل.







رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس لجنة فلسطين النيابية في الأردن، عمر قراقيش: إنه يجب عقد اجتماع فوري على مستوى الزعماء العرب، وليس وزراء الخارجية، لعودة الإمارات عن قرارها، ووضع عقوبات على أية دولة، تحذو حذوها.