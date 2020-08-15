المنتدى القومي العربي: الإمارات خرجت عن تراثها الوطني الذي مثله الشيخ زايد



وأضاف بشور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، أن أبوظبي، خرجت عن تراثها الوطني، الذي مثله الشيخ زايد آل نهيان، عندما أصدر القانون رقم 15، الذي يمنع التعامل مع الاحتلال، وأن الخطوة، تأتي ضمن مصالحهم الشخصية، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني، سيكون لهم بالمرصاد، برفض المؤامرات التي وصفها بمحدودة التأثير.







رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي، معن بشور: إن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، ليس مفاجئاً لمن يتابع العلاقات بين البلدين منذ عدة سنوات، وإن المسار يعود إلى تسعينات القرن الماضي، مشيراً إلى أن الإعلان عنه في هذا الوقت، يأتي لخدمة ترامب في الانتخابات الرئاسية، وإنقاذ نتنياهو من الفساد.