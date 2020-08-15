العالول: العبث الإماراتي في الشأن الداخلي الفلسطيني مستمر منذ سنوات

نائب رئيس حركة فتح محمود العالول

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رام الله - دنيا الوطن

أكد نائب رئيس حركة (فتح) محمود العالول، أن إعلان الإمارات التطبيع مع دولة الاحتلال مشؤوم، ولم يكن مفاجئاً، لأن العبث

الإماراتي في الشأن الداخلي الفلسطيني، مستمر منذ عدة سنوات، موضحاً ان نتنياهو طلب من ترامب فتح علاقات مع الإمارات لحضورها الإقليمي، وقدرتها الاقتصادية، وأن أبو ظبي استجابت للدعوة لأنها ذيل، وتابعة للولايات المتحدة الأمريكية.



واعتبرالعالول في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، أن التطبيع العلني للإمارات مع إسرائيل انهيار في الموقف الرسمي العربي، ويشكل خذلاناً للشعب الفلسطيني، وطعنة للقضية والقدس، لأن أبو ظبي تدعم (صفقة القرن) وإنهاء قضية اللاجئين، مشيراً إلى أن حكام الإمارات الحاليين، يتناقضون مع شعبهم ورؤية الشيخ زايد إل نهيان، الذي دعم القضية الفلسطينية.



وبين العالول، أن الخطوة الإماراتية ليست أول تخلٍ عن القضية الفلسطينية، متسائلاً عن مصلحتها في هذا الاتفاق، الذي يضعف الموقف الفلسطيني، مشيراً إلى دعوة الجامعة العربية لاجتماع؛ لمتابعة ما جرى بين الإمارات وإسرائيل، مؤكداً استمرار القيادة في مساعيها للحفاظ على الثوابت الوطنية.