البيرو: تسجيل حالتي وفاة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية





وأضافت في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن حالتي الوفاة للمواطنيْن انريكي مخلوف قواس، والمواطن فيكتور أبو سعدى أبو غطاس.





وقبل حالتي الوفاة، أعلنت الوزارة في تقرير نشرته أمس، أن عدد وفيات فيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية في الخارج بلغ 215، وبهاتين الوفاتين، يرتفع عدد الوفيات إلى 217.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس (كورونا) المستجد، في صفوف الجالية الفلسطينية في البيرو.