شؤون فلسطينية

أكرم الرجوب: قرار الإمارات بالتطبيع تساوق تام مع اليمين الإسرائيلي المتطرف

أكرم الرجوب: قرار الإمارات بالتطبيع تساوق تام مع اليمين الإسرائيلي المتطرف
عضو المجلس الثوري لحركة فتح اكرم الرجوب
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المجلس الثوري لحركة (فتح) أكرم الرجوب، أن الاتفاق الإماراتي- الإسرائيلي، يشكل ضربة للقيادة الفلسطينية، التي ستستمر من أجل حماية حقوق شعبنا. 

وأضاف الرجوب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، أن خطوة دولة الإمارات، هي تساوق تام مع اليمين الإسرائيلي المتطرف، بقيادة بنيامين نتنياهو، من أجل طمس القضية الفلسطينية.

وشدد الرجوب على ضرورة تجسيد الوحدة الوطنية؛ لمواجهة الاحتلال ومخططاته، وهو أمر لن تتراجع عنه القيادة، مؤكداً أن ما أقدمت عليه الإمارات، بحاجة لموقف عربي موحد؛ لردعها والتراجع عن قرارها.

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