أكرم الرجوب: قرار الإمارات بالتطبيع تساوق تام مع اليمين الإسرائيلي المتطرف





وأضاف الرجوب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، أن خطوة دولة الإمارات، هي تساوق تام مع اليمين الإسرائيلي المتطرف، بقيادة بنيامين نتنياهو، من أجل طمس القضية الفلسطينية.



وشدد الرجوب على ضرورة تجسيد الوحدة الوطنية؛ لمواجهة الاحتلال ومخططاته، وهو أمر لن تتراجع عنه القيادة، مؤكداً أن ما أقدمت عليه الإمارات، بحاجة لموقف عربي موحد؛ لردعها والتراجع عن قرارها.



رام الله - دنيا الوطنقال عضو المجلس الثوري لحركة (فتح) أكرم الرجوب، أن الاتفاق الإماراتي- الإسرائيلي، يشكل ضربة للقيادة الفلسطينية، التي ستستمر من أجل حماية حقوق شعبنا.