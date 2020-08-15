فتح: اتفاق الإمارات- إسرائيل سلوك منحرف ودرب من دروب الخيانة



وطالب نصر في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، الجامعة العربية، لمعاقبة الإمارات، واتخاذ موقف رادع لها ولغيرها، ولمن يفكر بالإقدام أيضاً على هذه الخطوة، لأن الخطوة التي اتخذتها تعدٍ على الإجماع العربي، وليس على الشعب الفلسطيني فحسب.







رام الله - دنيا الوطنوصف المتحدث باسم حركة (فتح) إياد نصر، ما أقدمت عليه دولة الإمارات، من توقيع إعلان تطبيع مع دولة الاحتلال، بالسلوك المنحرف، ودرب من دروب الخيانة، ويهدف لكسر الإجماع العربي في التعامل مع إسرائيل، ومجابهة مخططاتها، تجاه شعبنا، وهي ضربة لمابدرة السلام العربية.