نابلس: إغلاق قرية اللبن الشرقية بعد تسجيل 85 إصابة بفيروس (كورونا)





ولفت المحافظ في تصريح، نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، إلى أن الإغلاق، تم بالتنسيق مع فعاليات ومؤسسسات البلدة.



وبيّن رمضان، أن الإصابات مخالطة لعدد كبير من المواطنين، وأن طواقم الطب الوقائي، تعمل على تتبع المخالطين، وحصرهم.



وأكد محافظ نابلس، على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات والبروتوكول الصحي المعتمد من وزارة الصحة، متمنيًّا السلامة للجميع.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ نابلس، إبراهيم رمضان، اليوم السبت، إغلاق قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس، بعد تسجيل 85 إصابة بفيروس (كورونا) فيها.