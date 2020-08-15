شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من جنين ورام الله بينهم أسير محرر

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من جنين ورام الله بينهم أسير محرر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم والليلة الماضية، ثلاثة شبان من رام الله وجنين في الضفة الغربية المحتلة، أحدهم أسير محرر.

وأفادت مصادر محلية، أن قوة خاصة من وحدات المستعربين التابعة لجيش الاحتلال، داهمت مخيم جنين فجر اليوم، واختطفت الشاب إسلام جربوع، أثناء تواجده في ساحة المخيم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب مجاهد القريني من مخيم جنين، أثناء تواجده بالقرب من جدار الفصل العنصري غرب المدينة.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المحرر ضياء مشعل البرغوثي، من قرية كوبر بمحافظة رام الله، بعد استدعائه للمقابلة، مساء أمس.

وتواصل قوات الاحتلال بشكل يومي حملات المداهمة والاعتقالات، والتي تتركز في الليل، ويتخللها عمليات دهم وتفتيش وتخريب في منازل المواطنين، وإرهاب الأطفال والنساء والسكان.

ووفق تقرير دوري يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة الغربية، ارتكبت قوات الاحتلال (1655) انتهاكاً، شملت اعتقال (393) مواطناً، بما يشكل ضعف عدد المعتقلين في شهر حزيران/ يونيو الذي سبقه.

ونفذت قوات الاحتلال (280) اقتحاماً لمناطق مختلفة في الضفة والقدس، فيما بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (341) حاجزاً، كما بلغت عدد مداهمات منازل المواطنين (117) مداهمة، شهدت أعمال تفتيش وتخريب في محتوياتها، وتفجير أبواب عدد من المنازل.

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