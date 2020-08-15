الأردن: 78 طالباً حصلوا على معدل 100% في امتحان "التوجيهي"

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية، اليوم السبت، نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2020.



وقال وزير التربية والتعليم، د. تيسير النعيمي: إن 78 طالباً وطالبة، حصلوا على معدل 100% في امتحان "التوجيهي"، 71 منهم في الفرع العلمي، و7 في الأدبي.







وأضاف: أن نسبة التخمين في أسئلة الاختيار المتعدد تبلغ 25%، فيما تبلغ نسبة الاختيار الصحيح في حال استبعاد الخيار الأبعد تبلغ 50%، فيما تبلغ نسبة التخمين في أسئلة الصح والخطأ فاحتمالية التخمين 50%.



ولفت إلى أن أسئلة الضع دائرة والصح والخطأ هي الاتجاه السائد في العالم حالياً، وسط الظروف الحالية، وفق ما نقل موقع (عمون) الأردني.



وبيّن أن المقارنة بين الدورة الحالية والدورة السابقة غير عادلة، ومن المحتمل أن يحقق بعض الطلبة الحد الأعلى من العلامة ما دام موجوداً، ومن المتوقع حصول الطلبة على علامات كاملة.



وأشار إلى أن العلامات، ونسب النجاح المرتفعة في كل دول العالم هذا العام، وهو مثبت بكل التقارير عن كل الدول التي نشرت علاماتها، وهناك الكثير من الدول لم تستطع عقد امتحاناتها، ولكن الأردن بهذا الجهد الاستثنائي الذي قاده جلالة الملك منذ بداية الجائحة، وجهود الكوادر الصحية والعسكرية والأمنية تمكن من عقد الامتحان بهذه الظروف، وبعض الدول قامت باللجوء لنماذج إحصائية لتقدير العلامات، وهو ما لم يكن مقبولاً تربوياً واجتماعياً في الأردن.

رام الله - دنيا الوطن