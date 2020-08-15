"أشد" تُطالب الفنان محمد عساف بإعادة النظر بقراره المشاركة بحفل دبي



واعتبرت السكرتاريا في تصريح وصل "دنيا الوطن" بأن عساف وكل فناع ومبدع فلسطيني، هو سفير للوطن والشعب، ومواقفه ينبغي أن تكون منسجمة تماماً مع الموقف الشعبي، وفي مقدمتهم عساف، الذي خرج من صفوف اللاجئين في قطاع غزة، ومن رحم المعاناة الفلسطينية، الناجمة عن استمرار القهر والظلم والاحتلال الإسرائيلي.



وشددت السكرتاريا على أن مواجهة التطبيع لا تقتصر على السياسة فقط، حيث سبق هذا الإعلان والاتفاق بالأمس، على العديد من الخطوات التطبيعية الثقافية والرياضية والفنية، وهذا ما يفرض علينا جميعاً أن نكون موحدين في مواجهة مؤامرات التصفية لقضيتنا الفلسطينية، وإفشال كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، الهادفة لفك العزلة عن دولة الاحتلال من أجل إحكام هيمنتها، وسيطرتها على دول وشعوب المنطقة، ومحو الفكر الثوري المقاوم، وصولاً إلى تطبيع العقول العربية، وإضعاف الشخصية العربية نفسياً، ليتسنى السيطرة عليها وتطبيعها على نمط ثقافي، يخدم تطلعات الولايات المتحدة وأطماعها، ومصالحها في المنطقة.

رام الله - دنيا الوطندعت السكرتاريا العامة المركزية، في اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني، "أشد" الفنان الفلسطيني، محمد عساف إلى إعادة النظر بقرار المشاركة في حفل فني على مسرح دبي أوبرا يوم 20 آب/ أغسطس، لكي يكون قراره منسجماً مع الموقف الوطني السياسي والشعبي الفلسطيني الرافض للاتفاق الإسرائيلي الإماراتي، الذي أعلن بالأمس، والذي شكل طعنة في ظهر وخاصرة الشعب الفلسطيني، وحقوقه الوطنية.