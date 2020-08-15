روسيا تعلن البدء بإنتاج لقاح مضاد لفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الروسية اليوم السبت، عن بدء إنتاج لقاح مضاد لفيروس (كورونا) المستجد.



وتم تطوير هذا اللقاح من قبل مركز "غاماليا" الوطني لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية في روسيا، فيما من المخطط أن تنفذ حملة التطعيم باللقاح الجديد ضد الفيروس التاجي على مرحلتين تفصل بينهما فترة زمنية لثلاثة أسابيع.



وسبق أن أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو مؤخرا، أن التطعيم ضد كورونا في روسيا سيكون طوعيا حصرا.



وحسب بيانات الوزارة، يتيح اللقاح الروسي إنشاء مناعة ضد الفيروس الذي يسبب مرض (كوفيد-19) لمدة تصل إلى عامين، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



واجتاز اللقاح الذي يجري التطعيم به حقنا بنجاح الاختبارات السريرية في شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين، وتعهدت وزارة الصحة بنشر نتائج اختباراته.



وتلقت روسيا طلبات من 20 دولة لإنتاج شحنات من اللقاح الجديد يصل حجمها الإجمالي إلى مليار جرعة.



وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أعلن الأسبوع الماضي، أن بلاده توصلت لأول لقاح في العالم ضد فيروس (كورونا).