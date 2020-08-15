اللجنة الدولية لحقوق الإنسان: خيبة أمل من الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

عبرت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، عن أن"إعلان الاتفاق الإماراتي وال​إسرائيل​ي، يشكل خيبة أمل، وبرغم البنود المزعومة فيه، والتي تعطي ظاهرياً نوع من أنواع ​الهدنة​ المؤقتة، إلا أن هذا الاتفاق، يشوبه شوائب متعددة، بحسب ما أكد سفير ​الشرق الأوسط​ ومبعوث الخاص اللجنة، والمجلس الدولي للأمم المتحدة في جنيف ​هيثم أبو سعيد​، ألا وهي أن الاتفاق هو مع جهة غاصبة لحقوق ​الفلسطينيين،​ والقضية مرفوعة لدى ​المحكمة الجنائية الدولية​، وهذا محاولة للالتفاف على القوانين من قبل إسرائيل".



ولفتت إلى أنه "معروف عن أن الإسرائيلي يحتال من خلال الاتفاقيات، التي يبرمها، وينقض عليها بعد توافر المعطيات لصالحه من أجل الاستمرار بسياسته القمعية للعالم العربي والإسلامي".



وأكد أبو سعيد، أن "التواصل مفتوح مع أركان اللجنة والمجلس الدولي، من أجل تقديم ورقة عمل للجلسة المقبلة في ​الدورة​ الخامسة والأربعين، حيث تكون مقاربة قضايا الجنائية بحق إسرائيل واضحة، وسياستها الإلتوائية في القضايا الحقوقية".