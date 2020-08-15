شؤون فلسطينية

الأوقاف: 32 ألف مستفيد من مشاريع أضاحي الخير 2020

الأوقاف: 32 ألف مستفيد من مشاريع أضاحي الخير 2020
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نفذت لجان الزكاة التابعة لصندوق الزكاة الفلسطيني، في المحافظات الشمالية مشروع ضاحي الخير2020 م، وقد استفاد من المشروع 32 ألف مستفيد بقيمة مالية تزيد عن ثلاثة ملايين شيكل.

وقال حسام أبو الرب، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: إنه ومن ضمن البرامج السنوية للجان، تم تنفيذ مشروع أضاحي الخير 2020 م وضمن الإجراءات الصحية والسلامة، مشيراً إلى الدور المهم لهذه البرامج في تحقيق الرسالة المتمثلة بالتعاضد والتعاون، والوقوف إلى جانب الفقراء والمحتاجين والأيتام في ظل هذه الظروف التي تزداد فيها الحاجة.

وبيَّن أبو الرب، أن عدة مؤسسات خيرية، ساهمت في تمويل المشروع، تمثلت في جمعية الإغاثة 48، وجمعية قطر الخيرية، والعديد من المؤسسات الخيرية العربية والإسلامية، وما قدمه المجتمع المحلي والمحسنين والخيرين من أبناء شعبنا الفلسطيني لهذا المشروع، وأنه تم إيصال حصص لحوم الأضاحي للمستفيدين بحصص لا تقل عن ٢ كغم للحصة الواحدة، وقد حقق المشروع أهدافه في ظل الظروف الراهنة، شاكراً للجان الزكاة هذا الجهد والعمل الخير في إرساء قواعد العمل الخيري.

وقال إسماعيل أبو حلاوة، مدير عام صندوق الزكاة الفلسطيني: إن استراتيجية الصندوق، تقوم على العمل مع فئة المحتاجين، خاصة في ظل الظروف التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني، مؤكداً بأن هدف الصندوق، هو رعاية الأيتام والمحتاجين، وتمكينهم من الكفاية في احتياجاتهم في المراحل الأولى، وصولاً إلى التمكين المستدام.

الحاج سامح طبيلة، رئيس لجنة زكاة نابلس المركزية، بين إقبال من المواطنين لتقديم أضاحيهم ضمن المشروع، ما زاد عدد المستفيدين، وبما يعزز الثقة في لجان الزكاة والعمل الخيري، ويعبر عن التكافل بين أفراد الشعب الفلسطيني.

بدوره، قال الشيخ نبيل صلاح، رئيس لجنة زكاة الخليل المركزية: إنه تم استهداف الأسر المحجورة في منازلهم، نتيجة أإصابتهم بفيروس (كورونا)، بالإضافة إلى أسر الأيتام والمحتاجين المعتمدين لدى اللجنة، وقد غطى المشروع هذه الفئات؛ ليوفر إمكانيات واحتياجات هذه الأسر.

على الكتاتني، رئيس جمعية الإغاثة 48، قال: إن الشراكة هذا العام في مشروع الأضاحي مع صندوق الزكاة، انعكس على عدد المستفيدين، عدد المؤسسات الشريكة، التي أوصلت لحوم الأضاحي للمستفيدين، والتي زادت عن ٥٠ جمعية ولجنة، وقد تحققت رسالة المشروع المتمثلة بالشعب الفلسطيني الواحد.

حذيفة جلامنة، مدير جمعية قطر في فلسطين، قال: إن الشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بتنفيذ مشروع الأضاحي، هو استمرار للبرامج التي تنفذها الجمعية بالشراكة مع وزارة الأوقاف، وأنه تم استهداف جميع المحافظات، بتوفير لحوم الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والأيتام والمحتاجين.

وقد ساهمت العديد من المؤسسات الخيرية الإسلامية والعربية بالمشروع، منها لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، وهيئة الأعمال الخيرية العالمية، ومؤسسة سبيل/ تركيا، ومؤسسة أفق/ تركيا، وغيرها من المؤسسات الخيرية.

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