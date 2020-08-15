الصحة بغزة تُعلن تسجيل إصابة بفيروس (كورونا) بين العائدين عبر (معبر رفح)





وأضافت الصحة في تصريح عبر صفحتها الرسمية: "تم إجراء فحص سريع للحالة المصابة بـ (كورونا) داخل المعبر، وعزلها فور صدور النتيجة الأولية، وسحب عينة مخبرية أخرى لفحص الفيروسات (PCR) والذي أكد إصابة الحالة بالفيروس".



وأكملت الصحة: الطواقم الطبية، تتابع صحياً 1841 عائداً عبر (معبر رفح) وتجري الفحص المخبري للفيروسات (PCR) لمزيد من الترصد الوبائي خلال الأسبوع الأول من استضافتهم في مراكز الحجر الصحي.



ودعت الوزارة كافة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقائية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم السبت، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة من العائدين مؤخراً عبر (معبر رفح).