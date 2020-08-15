منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدعو وسائل الإعلام لعدم الانجرار لاختراق وعي الأمة

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، عن استهجانه أسوة بأبناء شعبنا وأحرار العالم، لاتفاق التطبيع بين الإمارات، وكيان الاحتلال الإسرائيلي، ويرى في ذلك طعنة في خاصرة شعبنا وحقوقه ومقدساته وثوابته.



وجدد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، موقفه المبدئي والثابت برفض التطبيع، ويطالب وسائل الإعلام بفضح اتفاق التطبيع بين الإمارات وكيان الاحتلال، وعدم السماح باختراق وعي الأمة، وتحشيد الجماهير العربية والإسلامية ضد التطبيع ونبذ المطبعين.



ودعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، فرسان الإعلام الفلسطيني؛ لمضاعفة جهودهم، بالتصدي لموجات التطبيع المتصاعدة، والتأكيد على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.