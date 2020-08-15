الجبهة العربية: تطبيع الإمارات يعني تخليها عن التزاماتها بمؤتمر القمة العربية



وأضافت جبهة التحرير العربية في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن": "أعلن نتنياهو أن هذا الاتفاق يتضمن علاقات دبلوماسية كاملة وتبادل سفراء وتعاون مشترك فيما يتعلق بالطاقة والمياه والأمن، وأضاف نتنياهو أن هذا الاتفاق مهم جداً لإسرائيل وهو سلام مقابل السلام ، وخلافاً لما يدعيه البعض، أن الاتفاق جاء لمنع عملية الضم وحماية الأراضي الفلسطينية، فقد أكد نتنياهو أن الضم ما زال على طاولة الحكومة، ونحن ننتظر الضوء الأخضر من أميركا".



وأكملت الجبهة: كما أن هذا الإعلان يمثل دعماً للرئيس ترامب الذي سيتوجه للانتخابات في بداية تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل وإن الإعلان، يؤدي إلى تعزيز مكانته لدى اللوبي الصهيوني، والمسيحيين الصهاينة.



أردفت: أن محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، حريص على الحصول على دعم أميركي إسرائيلي، لتولي رئاسة الإمارات، وذلك على حساب فلسطين والقضية الفلسطينية.



وأكدت الجبهة، أن شعبنا العربي في الإمارات، سوف يحاصر هذه الخطوة التآمرية، وستبقى العلاقات محصورة بين نظام الإمارات العميل، والكيان الصهيوني.، ونحن على يقين بأن شعب الإمارات سوف يسقط هذا النظام المتخلف، الذي لا يمت إلى واقع العصر بصلة، وأن هذه الخطوة ذات تأثير هامشي على مسيرة شعبنا الفلسطيني، الذي يتمسك بحقوقه الثابتة في العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، معتمدا على مسيرة نضالية لما يزيد عن مائة عام، ودعم مناضلي الأمة العربية، وأحرار العالم.





واعتبرت الجبهة العربية، أن الإعلان يشكل تخلي الإمارات العربية عن التزاماتها في مؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002 والذي يربط التطبيع الشامل بالانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة في فلسطين وسوريا ولبنان، ويأتي في مرحلة من أصعب المراحل، التي تواجه الشعب الفلسطيني في التصدي لصفقة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية.