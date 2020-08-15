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غزة: استقرار أسعار الخضراوات والفواكه في أسواق القطاع

غزة: استقرار أسعار الخضراوات والفواكه في أسواق القطاع
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
لا تزال أسعار الخضروات والفواكه، اليوم السبت، محافظة على استقرارها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.

وجاءت أسعار الفواكه والخضروات في أسواق غزة اليوم على النحو الآتي:

أسعار الخضروات بالكيلو:

بندورة 1 شيكل.

خيار 1 شيكل.

خيار بلدي 1.25 شيكل.

بصل 1.4 شيكل.

بطاطا 1.8 شيكل.

ليمون 4 شواكل.

باذنجان صغير 1 شيكل.

بامية مصرية 6 شواكل.

بامية بلدية 8 شواكل.

جزر 2 شيكل.

فلفل رومي 2.5 شيكل.

فلفل أخضر 2 شيكل.

بطاطا حلوة 1.5 شيكل.

بنجر 6 شواكل.

رمان حامض 2.5 شيكل.

رمان حلو 3 شواكل.

أفوكادو 8.5 شيكل.

أسعار الفواكه:

مانجا تشيلي 5.5 شيكل.

مانجا مايا 7 شواكل.

مانجا نعومي 6 شواكل.

انجاص أصفر 5 شواكل.

انجاص أخضر 4.5 شيكل.

بلح أصفر 8 شواكل.

سنطروزة حمراء 5 شواكل.

جوافة 12 شيكلاً.

خوخ نكترينا 3.5 شيكل.

خوخ 4 شواكل.

عنب الشيخ عجلين 3.5 شيكل.

عنب حلواني 7 شواكل.

بطيخ بدون بذر 1.8 شيكل.

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