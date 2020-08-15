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خيبة لـ (ترامب).. مجلس الأمن يرفض مشروع تمديد حظر السلاح على إيران

خيبة لـ (ترامب).. مجلس الأمن يرفض مشروع تمديد حظر السلاح على إيران
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
لاقى مشروع القرار الأمريكي، بتمديد فرض حظر الأسلحة على إيران، مساء أمس الجمعة، رفضاً في مجلس الأمن الدولي، بعدما فشل في الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لتمريره.

ورفضت روسيا والصين، مشروع القرار برمته، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت ولم يعط موافقته إلا دولتان الولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان، وبذلك ستخفف الأمم المتحدة حظر الأسلحة على طهران تدريجياً نهاية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وفقاً لما نقلته (فرانس 24). 

ازدادت عزلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، مساء الجمعة، فيما يتعلق بإيران، بعد أن رفض مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة؛ لتمديد حظر السلاح المفروض على طهران، والذي تنتهي صلاحيته في تشرين الأول/أكتوبر.

وقال وزير الخارجية الأمريكي (مايك بومبيو) في بيان قبيل إعلان المجلس، نتيجة التصويت: إنّ "فشل مجلس الأمن في التصرّف بشكل حاسم للدفاع عن السلام والأمن الدوليين لا يمكن تبريره". 

ولم يكن متوقّعاً أن ينجح مشروع القرار الأمريكي في الحصول على تسعة أصوات مؤيّدة لإقراره، لتنتفي بذلك حاجة روسيا والصين إلى استخدام حقّ النقض (الفيتو) الذي لوحّتا به.

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