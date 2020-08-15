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تركيا تفتح النار على اتفاقية مصر واليونان "الاحتكاك بسفننا لن يبقى دون رد"

تركيا تفتح النار على اتفاقية مصر واليونان "الاحتكاك بسفننا لن يبقى دون رد"
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن أنقرة مُصممة على حماية حقوقها ومصالحها في بحارها، مؤكدًا أن أي احتكاك مع سفن بلاده "لم ولن يبقى دون رد".

وأضاف وزير الدفاع التركي، وفقاً لـ (سي ان ان): "عازمون ومصممون، ولدينا القدرة بخصوص حماية حقوقنا ومصالحنا في بحارنا، وليس لدينا أطماع في أراضي أحد".

ووصف أكار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، المُوقعة مؤخرًا بين الدولتين، بأنها لا أساس قانوني لها، ذاكراً أن الشعبين اليوناني والمصري، يعانون من خسائر فادحة مرتبطة بذلك.

وقد وقعت تركيا وحكومة الوفاق الليبية، مذكرة الصلاحيات البحرية، التي بموجبها تقول تركيا: إن من حقها التوسع في أعمال التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، بينما رفضتها مصر واليونان آنذاك.

ورأى أكار أن أنشطة تركيا للتنقيب عن الموارد النفطية في شرق البحر المتوسط، متوافقة مع العقل والمنطق والقانون الدولي، وعلاقات حسن الجوار.

وقال أكار: إن "خريطة إشبيلية (التي أعدتها اليونان) باطلة، ولا تعترف بالحقوق والقانون، ويجب رؤية ومعرفة أنها تسببت في مشاكل، كما أنها لم تُساهم في السلام والاستقرار".

وأكد أكار، أن تركيا لن تقبل بحبسها في سواحلها عبر خريطة إشبيلية، أو طلبات وممارسات مماثلة لها، مٌشيرًا في الوقت ذاته إلى ضرورة حل المشاكل العالقة من خلال الحوار.

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