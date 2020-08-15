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ترامب يضغط على مُلاك تطبيق (تيك توك) بمرسوم جديد

ترامب يضغط على مُلاك تطبيق (تيك توك) بمرسوم جديد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الجمعة، أمرًا تنفيذيًّا، يطالب فيه شركة (بايت دانس)، الشركة الأم لتطبيق الفيديو الشهير (تيك توك)، بالتخلي عن جميع بيانات مستخدميها الأمريكيين في غضون 90 يومًا.

وبحسب (المصري اليوم) ينص الأمر أيضًا على أنه لن يتم السماح لبايت دانس مجددًا، بامتلاك أي ممتلكات في الولايات المتحدة، يتم استخدامها لتشغيل (تيك توك)؛ ما يضع مزيدًا من الضغط على الشركة الصينية لبيع عملياتها في الولايات المتحدة.

كما يحظر أمر ترامب بأثر رجعي، شراء بايت دانس لتطبيق (ميوزيكالي دوت إل واي)، وهو التطبيق الذي أصبح في النهاية (تيك توك)، في عام 2017.

وقال ترامب في الأمر التنفيذي: يوجد دليل موثوق، يقودني إلى الاعتقاد بأن بايت دانس، قد تتخذ إجراء يهدد بالإضرار بالأمن القومي للولايات المتحدة.

ووقع الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي، أمرًا تنفيذيًّا يحظر على جميع المواطنين الأمريكيين، إجراء معاملات مع شركة بايت دانس، الشركة الأم لـ (تيك توك) ومقرها الصين، بعد 45 يومًا.

وإذا أصبح الأمر ساريًّا، فهذا سيعني نهاية التطبيق في الولايات المتحدة.

وتتفاوض شركة (مايكروسوفت) الأمريكية العملاقة للبرمجيات مع (بايت دانس)؛ للاستحواذ على (تيك توك) في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى.

فيديو ارشيفي:

 


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