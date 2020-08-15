غزة: ارتفاع على أسعار الدواجن واللحوم اليوم في أسواق غزة
رام الله - دنيا الوطن
شهدت أسعار الدجاج والحبش واللحوم في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاعاً، حيث جاءت أسعار اللحوم والدواجن وملحقاتها اليوم، كما هو موضح أدناه:
أسعار اللحوم:
ضاني (خروف): 48 شيكلاً.
1ك = 36 شيكلاً.
بتلو: 40 شيكلاً.
أسعار الدجاج:
حي: 1ك = 10- 11 شيكلاً.
فخذ: 1ك = 14 شيكلاً.
دبوس: 1ك = 14 شيكلاً.
صدر: 1ك = 21 شيكلاً.
شيش: 1ك = 23 شيكلاً.
جناح: 1ك = 9 شواكل.
كبدة: 1ك = 16 شيكلاً.
أسعار الحبش:
صدر: 1ك = 16 شيكلاً.
فخذ: 1ك = 9 – 12 شيكلاً.
جناح: 1ك = 7 شواكل.
شهدت أسعار الدجاج والحبش واللحوم في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاعاً، حيث جاءت أسعار اللحوم والدواجن وملحقاتها اليوم، كما هو موضح أدناه:
أسعار اللحوم:
ضاني (خروف): 48 شيكلاً.
1ك = 36 شيكلاً.
بتلو: 40 شيكلاً.
أسعار الدجاج:
حي: 1ك = 10- 11 شيكلاً.
فخذ: 1ك = 14 شيكلاً.
دبوس: 1ك = 14 شيكلاً.
صدر: 1ك = 21 شيكلاً.
شيش: 1ك = 23 شيكلاً.
جناح: 1ك = 9 شواكل.
كبدة: 1ك = 16 شيكلاً.
أسعار الحبش:
صدر: 1ك = 16 شيكلاً.
فخذ: 1ك = 9 – 12 شيكلاً.
جناح: 1ك = 7 شواكل.
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