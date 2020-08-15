غزة: ارتفاع على أسعار الدواجن واللحوم اليوم في أسواق غزة

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رام الله - دنيا الوطن

شهدت أسعار الدجاج والحبش واللحوم في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاعاً، حيث جاءت أسعار اللحوم والدواجن وملحقاتها اليوم، كما هو موضح أدناه:



أسعار اللحوم:



ضاني (خروف): 48 شيكلاً.



1ك = 36 شيكلاً.



بتلو: 40 شيكلاً.



أسعار الدجاج:



حي: 1ك = 10- 11 شيكلاً.



فخذ: 1ك = 14 شيكلاً.



دبوس: 1ك = 14 شيكلاً.



صدر: 1ك = 21 شيكلاً.



شيش: 1ك = 23 شيكلاً.



جناح: 1ك = 9 شواكل.



كبدة: 1ك = 16 شيكلاً.



أسعار الحبش:



صدر: 1ك = 16 شيكلاً.



فخذ: 1ك = 9 – 12 شيكلاً.



جناح: 1ك = 7 شواكل.