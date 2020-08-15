عربي

شاهد: تصريحات مُثيرة للجدل للرئيس التونسي حول (ميراث المرأة) وعلاقة الدين بالدولة

شاهد: تصريحات مُثيرة للجدل للرئيس التونسي حول (ميراث المرأة) وعلاقة الدين بالدولة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التونسي، قيس سعيد: إنه لا يمكن أن يكون للدولة دين باعتبارها ذاتاً معنوية، في حين أن الدين يكون للأفراد والأمم، وذلك خلال تعليقه على الفصل الدستوري، الذي ينص على أن الإسلام هو دين الدولة.

وصرح سعيد في كلمة ألقاها يوم الخميس، في قصر قرطاج بمناسبة عيد المرأة، ونقلتها (روسيا اليوم) بأن النقاش، سيبقى مفتوحاً دائماً، حول ما إذا كان الإسلام هو دين الدولة، متسائلاً "هل أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ستدخل الجنة أم جهنم؟ هل يمكن تسمية شركة باعتبارها ذاتاً معنوية شركة إسلامية؟".

 


واستحضر خلال كلمته، ظروف إصدار الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، لمجلة الأحوال الشخصية، وأشار إلى ضرورة إنصاف من لم يتم إنصافهم، ممن دافعوا بشراسة عن المرأة وحقوقها أمثال الطاهر الحداد، والشيخ الطاهر السنوسي، والشيخ عثمان بالخوجة في تونس، وغيرهم من المدافعين عن المرأة في عدد من البلدان العربية المجاورة.

وأكد أن الثورة في تونس، قامت من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، معتبراً أن الصراع حول الإرث والميراث، هو صراع خاطئ، وأن الأجدر هو تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وبين أن النص القرآني واضح بخصوص هذه المسألة، وأن منظومة الإرث في الإسلام، تقوم على العدل والإنصاف.

وأضاف أن المساواة كما تمت بلورتها في الفكر الليبرالي مساواة شكلية لا تقوم على العدل، بقدر ما تقوم على الإيهام به.

وشدد على أن الشعب التونسي، يطالب بالحرية والعدالة، وأن أبناء تونس، لم يستشهدوا من أجل مثل هذه القضايا المفتعلة التي تبث الفرقة والانقسام، ولفت إلى أنه لا مجال لأن يستمد أحد مشروعيته إلا من إرادة الأغلبية، لا من إرادة يفرضها فرضاً من قراءة لنص أو تأويل لحادثة أو حديث.

أخبار ذات صلة

ليبيا: تطبيع الإمارات ضيّع حلم الوحدة العربية

ليبيا: تطبيع الإمارات ضيّع حلم الوحدة العربية

شاهد: وزير الإسكان المصري يُعاقب موظفة بسبب بائع (تين شوكي)

شاهد: وزير الإسكان المصري يُعاقب موظفة بسبب بائع (تين شوكي)

اليمن: رغم اتفاق الرياض.. مواجهات جديدة بين قوات الحكومة والانتقالي الجنوبي

اليمن: رغم اتفاق الرياض.. مواجهات جديدة بين قوات الحكومة والانتقالي الجنوبي

مصر: انخفاض بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

مصر: انخفاض بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

نصر الله: لن نسكت على جريمة تفجير المرفأ إذا كانت إسرائيل خلفها

نصر الله: لن نسكت على جريمة تفجير المرفأ إذا كانت إسرائيل خلفها

سلطنة عمان ترفع حظر التجول الليلي بدءاً من الغد

سلطنة عمان ترفع حظر التجول الليلي بدءاً من الغد

الديوان الملكي السعودي ينعى أميرا

الديوان الملكي السعودي ينعى أميرا

عمرو موسى يوجه رسالة للدول الساعية للتطبيع مع إسرائيل بعد الإمارات

عمرو موسى يوجه رسالة للدول الساعية للتطبيع مع إسرائيل بعد الإمارات

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

غزة: استقرار أسعار الخضراوات والفواكه في أسواق القطاع

غزة: استقرار أسعار الخضراوات والفواكه في أسواق القطاع

الشيوخي: شعبنا عصي على المؤامرات والرد على العدوان الثلاثي يكمن بوحدتنا الوطنية

الشيوخي: شعبنا عصي على المؤامرات والرد على العدوان الثلاثي يكمن بوحدتنا الوطنية

غزة: ارتفاع على أسعار الدواجن واللحوم اليوم في أسواق غزة

غزة: ارتفاع على أسعار الدواجن واللحوم اليوم في أسواق غزة

حالة الطرق بغزة صباح اليوم السبت

حالة الطرق بغزة صباح اليوم السبت

أبو ردينة: الخطوة الإماراتية الإسرائيلية لن توقف ضم المزيد من الأراضي بالضفة

أبو ردينة: الخطوة الإماراتية الإسرائيلية لن توقف ضم المزيد من الأراضي بالضفة

الخليل: لجان السلامة العامة تخالف ثلاث منشآت وتُنبه 13 أخرى

الخليل: لجان السلامة العامة تخالف ثلاث منشآت وتُنبه 13 أخرى

محافظ جنين يترأس اجتماع لجنة الرقابة والتفتيش على الإجراءات الوقائية

محافظ جنين يترأس اجتماع لجنة الرقابة والتفتيش على الإجراءات الوقائية

محافظ سلفيت: إصابتان جديدتان بفيروس (كورونا) إحداهما لامرأة من كفر الديك

محافظ سلفيت: إصابتان جديدتان بفيروس (كورونا) إحداهما لامرأة من كفر الديك

منوعات

إليسا: الله لا يسامحك يا ميشال عون

إليسا: الله لا يسامحك يا ميشال عون

مطالبات لـ &#34;محمد عساف&#34; لإلغاء حفلته في دبي ردًا على تطبيع الإمارات وإسرائيل

مطالبات لـ "محمد عساف" لإلغاء حفلته في دبي ردًا على تطبيع الإمارات وإسرائيل

الكشف عن وصية الفنانة شويكار

الكشف عن وصية الفنانة شويكار

بعد اتهامات &#34;غسيل الأموال&#34;.. فنانة كويتية شهيرة تكشف مصدر ثروتها

بعد اتهامات "غسيل الأموال".. فنانة كويتية شهيرة تكشف مصدر ثروتها

&#34;خسارة برشلونة بثمانية&#34;.. تعليق نجوم الفن على فضيحة القرن

"خسارة برشلونة بثمانية".. تعليق نجوم الفن على فضيحة القرن

هل أصيبت نادين تحسين بيك ووالدها بفيروس (كورونا)؟

هل أصيبت نادين تحسين بيك ووالدها بفيروس (كورونا)؟

أول صورة لـ &#34;نادين نجيم&#34; بعد تشوّه وجهها بانفجار بيروت

أول صورة لـ "نادين نجيم" بعد تشوّه وجهها بانفجار بيروت

&#34;بيلا حديد&#34; تظهر بالحجاب.. ووالدها يُعلق: أميرة فلسطينية

"بيلا حديد" تظهر بالحجاب.. ووالدها يُعلق: أميرة فلسطينية

ظهور عقد عرفي بين هيفاء وهبي ووزيري.. تعرف على قيمة مهرها

ظهور عقد عرفي بين هيفاء وهبي ووزيري.. تعرف على قيمة مهرها

حقيقة إنفصال الفنان محمد رشاد عن زوجته المذيعة مى حلمى

حقيقة إنفصال الفنان محمد رشاد عن زوجته المذيعة مى حلمى

عربي

ليبيا: تطبيع الإمارات ضيّع حلم الوحدة العربية

ليبيا: تطبيع الإمارات ضيّع حلم الوحدة العربية

شاهد: وزير الإسكان المصري يُعاقب موظفة بسبب بائع (تين شوكي)

شاهد: وزير الإسكان المصري يُعاقب موظفة بسبب بائع (تين شوكي)

اليمن: رغم اتفاق الرياض.. مواجهات جديدة بين قوات الحكومة والانتقالي الجنوبي

اليمن: رغم اتفاق الرياض.. مواجهات جديدة بين قوات الحكومة والانتقالي الجنوبي

نصر الله: لن نسكت على جريمة تفجير المرفأ إذا كانت إسرائيل خلفها

نصر الله: لن نسكت على جريمة تفجير المرفأ إذا كانت إسرائيل خلفها