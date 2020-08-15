حالة الطرق بغزة صباح اليوم السبت





وسجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية حادثا سير، لم ينتج عنهما أي إصابات، سوى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.



وطالبت المرور من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان و كافية.



وختمت: في حالة وقوع الحوادث، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف؛ ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة للمرور، بقطاع غزة، اليوم السبت، وجود حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، وأن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.