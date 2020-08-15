ليبيا: تطبيع الإمارات ضيّع حلم الوحدة العربية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة، الليبي عبد الرحمن الشاطر، أن اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل "ضيع حلم الوحدة العربية، الذي دافعنا عنه لعقود من الزمن".



وأشار الشاطر، في تغريدة عبر تويتر نقلتها (الأناضول)، إلى أن "حكاماً عرباً غدروا بالحلم، فاغتالوه وقدموا ثورة الربيع العربي قرباناً لإسرائيل وأمريكا؛ كي يحصنوا كراسيهم، ويحموا أنفسهم من الجنائية الدولية"، دون تحديد أسماء أو وقائع.



واستهجن، أن جامعة الدول العربية، لم تدعُ إلى اجتماع لمباركة اتفاق تطبيع الإمارات مع إسرائيل، قائلاً: "لم تتم دعوة العرب لمقرها بالقاهرة لاجتماع طارئ، لمباركة ودعم تطبيع إسرائيل والإمارات".



والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، واصفاً إياه بـ "التاريخي".