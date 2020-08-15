الأحمد: ترحيب دول عربية بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي يضعف موقفنا وأشكك بعقد اجتماع للجامعة العربية

وفيما يتعلق بدعوة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للانعقاد، بشأن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي: قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح: "بصراحة ربما يكون هناك تأخير، أتصور أن هناك خلافات جدية قد تؤدي إلى عدم عقدهما، وأشك بإمكانية عقدهما".



وشدد على أنه يجب أن يكون التحرك الفلسطيني داخلياً، ولا نعول كثيراً على التحركات الخارجية، قبل أن نوحد موقفنا بشكل صلب.

وتابع: قضية اتصال تليفوني من رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية جيد، ولكن يجب ترجمة ذلك في تحرك شعبي ومقاومة شعبية ضد هذه المؤامرة، يشارك بها الجميع دون تردد، وتعلمون حتى الآن الإخوة في حماس، لم يشاركوا في أي فعالية بالضفة، ومهرجان غزة لم يعقد، وكنا نأمل أن يشكل بداية.



وشدد على أن "علينا أن ننظم جبهتنا الداخلية، وعلينا أن نوحدها ونحن أمام مفترق طرق، تصفية القضية الفلسطينة، أو نستمر في التصدي للمؤامرات.

وتابع: الجدار العربي يتهاوى، ولكن هذا جدار القيادات العربية التي تأتمر بأوامر الإدارة الأمريكية، ولكن شعوب الأمة العربية لن تقف مكتوفة الأيدي.