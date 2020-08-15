الصحة: وفاة مواطن من الخليل متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن وفاة مواطن من مدينة الخليل، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).



وأفادت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك)، أن المواطن المتوفى، يبلغ من العمر (85 عاماً) من الريحية بمحافظة الخليل، وقد كان يعاني من أمراض مزمنة.



وقد أعلنت وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، أمس الجمعة، عن تسجيل حالة وفاة و531 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و260 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في فلسطين.