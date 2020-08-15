شؤون فلسطينية

ضاحي خلفان يُهاجم السلطة وحماس بسبب موقفهما من الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

ضاحي خلفان يُهاجم السلطة وحماس بسبب موقفهما من الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي
ضاحي خلفان
رام الله - دنيا الوطن
هاجم قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، بشدة، السلطة الفلسطينية وحركة (حماس)، على خلفية انتقادهما للاتفاق التطبيعي، الذي جرى إبرامه مع إسرائيل والولايات المتحدة يوم الخميس.

وهاجم خلفان في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بشدة، الرئيس محمود عباس، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، بعد انتقادهما اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي.

وكتب ضاحي خلفان: "مسؤولون في أعمار أخونا محمود عباس وصائب عريقات.. عقليات أكل الدهر عليها وشرب.. ونام كمان".

وقال: " نصحت ياسر عرفات رحمة الله عليه رحمة واسعة وقلت له، إن مفاوضاتك مع قادة إسرائيل ستتعرض إلى فن تسويف ومماطلة يجيده قادة إسرائيل... في منتصف طريق السلام سيتركونك بحيث لا تستطيع السير الى الأمام ولا الرجوع الى الخلف.. ما سمع الكلام.. والشاهد على كلامي قنصل فلسطين بدبي آنذاك".

وأضاف: "أنا أعتقد بأن الحوار مع اليهود في ظروف السلام سيكون أجدى وأنفع بين كل الأطراف لحل الدولتين".

وتابع: "اليوم أنصح جميع المنظمات الفلسطينية، أن تندمج في منظمة فتح ويتم حل حماس الإخونجية .. وأن يتولى القيادة شباب لا عجزة".

وفيما يتعلق بحركة حماس قال مسؤول شرطة دبي السابق: "عندما تحول القضية الفلسطينية إلى حزب إخونجي يحمل كل أدوات الهدم للحكومات العربية .. تضيع القضية من أجل حزب.. وهذا ما فعله المشعل المطفي، ويقصد (رئيس المكتب السياسي السابق للحركة خالد مشعل)"، وفق تعبيره.





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