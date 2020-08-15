دولي

الولايات المتحدة: إصابات فيروس (كورونا) 5 ملايين و228817 حالة

الولايات المتحدة: إصابات فيروس (كورونا) 5 ملايين و228817 حالة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 52799 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية.

وبذلك تبلغ إصابات فيروس (كورونا) في البلاد خمسة ملايين و228817 حالة، وفق ما قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية.

كما سجلت البلاد، 1169 حالة وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 166317 حالة، منذ بدء تفشي الوباء في الولايات المتحدة.

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