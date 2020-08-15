البرازيل: استمرار تسجيل الأرقام المرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

سجلت البرازيل وفق آخر إحصائياتها بشأن الحالة الوبائية، 50644 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية.





ووفق ما أعلنته وزارة الصحة في البلاد، فقد توفي 1060 حالة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 106523 حالة وفاة، منذ بدء تفشي الوباء.



وحتى اللحظة، تسجل الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، ثلاثة ملايين و275520 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.





رام الله - دنيا الوطن