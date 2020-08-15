حماس: استمرار العدوان الإسرائيلي واستهداف الأطفال والنساء تصعيد خطير وخط أحمر





وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "شنت طائرات ودبابات الجيش الإسرائيلي غارات على عدة أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، بينها موقع عسكري تابع للقوة البحرية التابعة لحماس، بالاضافة إلى بنى تحتية تحت أرضية ومواقع رصد تابعة للمنظمة، وذلك ردًا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة خلال الأسبوع المنصرم.

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت: إن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء، تصعيدٌ خطير وخط أحمر.وأضافت على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن "العدو الصهيوني" يتحمل كافة التبعات والنتائج المترتبة على ارتكاب مثل هذه الحماقات.وشددت على أن الصمت الإقليمي والدولي على جرائم الاحتلال، بل ومكافأته بتسارع وتيرة التطبيع معه، شجعه على المضي قدماً في سياسة الإرهاب المنظم، وارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق أبناء شعبنا.وقالت حماس: إن المقاومة الباسلة التي لن تسمح باستمرار الحال على ما هو عليه، جاهزة للتعامل مع كل السيناريوهات للجم العدوان وكسر الحصار وحماية مصالح شعبنا.وقصفت طائرات ومدفعية الاحتلال الاسرائيلي، مساء أمس الجمعة، عدة أهداف، في قطاع غزة، أسفر عن أربع إصابات بين المواطنين وسط وشمال القطاع.