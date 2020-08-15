الخليل: لجان السلامة العامة تخالف ثلاث منشآت وتوجه التنبيه لـ 13 أخرى

أكد منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات بأن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.





يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.



وتمت زيارة ومتابعة 163 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 147 منها بشروط السلامة العامة.





وأعلن مُخالفة ثلاث منشآت غير ملتزمة بإجراءات السلامة، ووجهت اللجان التنبيه الشديد لـ 13 منشأة غير ملتزمة، فيما تم عمل 23 تعهداً للالتزام بالإجراءات.



رام الله - دنيا الوطن