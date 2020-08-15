محافظ طولكرم: إغلاق بلدة عتيل لمدة 48 ساعة





وأضاف في تصريح نقلته صفحة المحافظة على (فيسبوك) أن ذلك ليتسنى لطواقم الطب الوقائي والجهات المختصة تتبع الخارطة الوبائية للمصابين بفيروس (كورونا) وحصر المخالطين.



وأكد أبو بكر، على أهمية التزام المواطنين بالبرتوكول الصحي والإجراءات الوقائية، متمنياً السلامة للجميع.





رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ طولكرم، عصام أبو بكر رئيس لجنة الطوارئ عن إغلاق بلدة عتيل لمدة 48 ساعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.