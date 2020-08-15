محافظ طولكرم: إغلاق بلدة عتيل لمدة 48 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ طولكرم، عصام أبو بكر رئيس لجنة الطوارئ عن إغلاق بلدة عتيل لمدة 48 ساعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
أعلن محافظ طولكرم، عصام أبو بكر رئيس لجنة الطوارئ عن إغلاق بلدة عتيل لمدة 48 ساعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأضاف في تصريح نقلته صفحة المحافظة على (فيسبوك) أن ذلك ليتسنى لطواقم الطب الوقائي والجهات المختصة تتبع الخارطة الوبائية للمصابين بفيروس (كورونا) وحصر المخالطين.
وأكد أبو بكر، على أهمية التزام المواطنين بالبرتوكول الصحي والإجراءات الوقائية، متمنياً السلامة للجميع.
وأكد أبو بكر، على أهمية التزام المواطنين بالبرتوكول الصحي والإجراءات الوقائية، متمنياً السلامة للجميع.
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