محافظ جنين يترأس اجتماع لجنة الرقابة والتفتيش على الإجراءات الوقائية



وناقش المجتمعون أهم الإجراءات الوقائية الواجب الالتزام بها خلال المرحلة القادمة؛ لمنع تفشي فيروس (كورونا)، وتم الاتفاق على تشكيل فرق تفتيش للرقابة على القطاعات الحيوية كقطاع النقل والمواصلات، والاسواق، والمصانع والمنشآت، والحضانات ورياض الاطفال، والمدارس، والمؤسسات الحكومية والخاصة؛ للتأكد من تطبيق البروتوكول الصحي وشروط السلامة العامة.



ودعا الرجوب إلى بذل المزيد من الجهود في توعية المواطنين بمخاطر هذا الفايروس وسرعة تفشيه؛ وذلك من اجل الخروج من هذه الجائحة بأقل الخسائر المادية و البشرية، وسيتم تطبيق القانون وتحرير المخالفات الرادعة لغير الملتزمين.

رام الله - دنيا الوطنترأس محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اجتماع لجنة الرقابة والتفتيش على الإجراءات الوقائية، بعضوية وحضور مدراء وممثلي المؤسسات الرسمية في جنين، وذلك بناءً على قرار الحكومة بالتخفيف من الإجراءات مقابل التزام المواطنين أنفسهم بالتعليمات.