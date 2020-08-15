محافظ سلفيت: إصابتان جديدتان بفيروس (كورونا) إحداهما لامرأة من كفر الديك





وأضاف في تصريحات نقلتها صفحة المحافظة على (فيسبوك): إن إحدى الإصابتين، لامرأة من "كفر الديك" ومخالطوها محصورون، والثانيه لشاب عمره (17 عاماً)، من قرية "مسحة" وهو مخالط الحالة المصابة هناك.



وتابع كميل: أمام ازدياد الحالات في المحافظه بعد أن اقتربنا من الإعلان عن خلوها من حالات الإصابه بفيروس (كورونا) فإنني أدعو الجميع لعدم الاستهتار عبر الاختلاط واختراق إجراءات الوقاية.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) المستجد في المحافظة.