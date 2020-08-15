محافظ سلفيت: إصابتان جديدتان بفيروس (كورونا) إحداهما لامرأة من كفر الديك
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) المستجد في المحافظة.
وتابع كميل: أمام ازدياد الحالات في المحافظه بعد أن اقتربنا من الإعلان عن خلوها من حالات الإصابه بفيروس (كورونا) فإنني أدعو الجميع لعدم الاستهتار عبر الاختلاط واختراق إجراءات الوقاية.
أعلن محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) المستجد في المحافظة.
وأضاف في تصريحات نقلتها صفحة المحافظة على (فيسبوك): إن إحدى الإصابتين، لامرأة من "كفر الديك" ومخالطوها محصورون، والثانيه لشاب عمره (17 عاماً)، من قرية "مسحة" وهو مخالط الحالة المصابة هناك.
وتابع كميل: أمام ازدياد الحالات في المحافظه بعد أن اقتربنا من الإعلان عن خلوها من حالات الإصابه بفيروس (كورونا) فإنني أدعو الجميع لعدم الاستهتار عبر الاختلاط واختراق إجراءات الوقاية.
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