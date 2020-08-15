المكسيك: 5618 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت المكسيك 5618 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



كما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، وفاة 615 حالة، ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 511369 حالة، والوفيات إلى 55908.



وتحتل المكسيك الترتيب الثالث عالمياً من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وفي المركز السادس فيما يتعلق بالإصابات بعد هاتين الدولتين، والهند وروسيا وجنوب أفريقيا.