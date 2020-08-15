الصين: 22 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجلت الصين اليوم السبت، 22 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية، في البر الرئيسي.





وكانت اللجنة الوطنية للصحة في البلاد، سجلت أمس 30 حالة، ليشير ذلك إلى انخفاض نسبي في عدد الإصابات.





وبذلك يبلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس (كورونا)، حتى 14 آب/أغسطس، 84808 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634



وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن 14 حالة من الإصابات الجديدة وافدة من الخارج نزولا من 22 حالة في اليوم السابق.



رام الله - دنيا الوطن