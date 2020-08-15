مصر: انخفاض بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

سجلت مصر 112 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.





كما سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية، 17 حالة وفاة يوم الجمعة، انخفاضا من 145 إصابة و22 وفاة يوم الخميس.



وقال الوزارة: إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى يوم الجمعة، هو 96220 حالة.





ومن ضمن هذه الحالات، 57858 حالة تم شفاؤها و5124 حالة وفاة.





رام الله - دنيا الوطن