طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف في قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عدة أهداف، في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين المواطنين الفلسطينيين.



وسط قطاع غزة



في التفاصيل، استهدفت طائرات الاحتلال، أرضاً زراعية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، مما أسفر عنه أضرار بمنازل المواطنين، بحسب وكالة (الرأي).



في ذات المنطقة، استهدفت طائرات الاستطلاع الاسرائيلية، مجموعة من المواطنين شرق المخيم.



شمال قطاع غزة



إلى ذلك، قصفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي، نقطة للضبط الميداني، تابعة للمقاومة الفلسطينية، شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



جنوب قطاع غزة



جنوباً، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، بعدة صواريخ، منطقة الميناء الجديد شمال غرب خانيونس جنوب قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



بدوره أفاد موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي، أن طائرات الاحتلال الاسرائيلي، قصفت، عدة أهداف في قطاع غزة، رداً على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، تجاه متسوطنات غلاف غزة.



وقال الموقع: "هاجم سلاح الجو الليلة مجموعة من مطلقي البالونات وسط قطاع غزة، بهدف إحباط إطلاق بالونات مفخخة باتجاه الغلاف".



وكانت اعلام الاحتلال الاسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، اندلاع 21 حريقاً منذ الصباح، نتيجة استمرار اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطن