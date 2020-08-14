نصر الله: لن نسكت على جريمة تفجير المرفأ إذا كانت إسرائيل خلفها

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رام الله - دنيا الوطن

أكد حسن نصر الله، الأمين العام لـ(حزب الله) اللبناني، اليوم الجمعة، أن الحزب لن يسكت على جريمة تفجير المرفأ في بيروت في حال ثبت أن إسرائيل تقف وراءها.



وقال نصر الله في كلمته بمناسبة الانتصار في 14 يوليو عام 2006: "إن حزب الله ليس لديه رواية حول تفجير مرفأ بيروت"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف: "إن حزب الله معني بأمن المقاومة المباشر ولسنا قادرين على تحمل مسؤولية كامل الأمن القومي ببعده الداخلي"، متابعاً: "كان هناك مشروع لإسقاط الدولة اللبنانية بحسب المعلومات".